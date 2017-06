Under 21, girone difficile per l'Italia agli Europei 2017

Sorteggio non agevole per la nazionale italiana Under 21: nel girone C ai prossimi Europei di categoria, in programma in Polonia dal 16 al 30 giugno 2017, gli azzurrini di Di Biagio hanno pescato Germania, Repubblica Ceca e Danimarca. Il sorteggio di Cracovia non ha premiato l'Italia, che partiva dalla terza fascia, e giocherà il 18, il 21 e il 24 giugno.



Negli altri due gruppi Polonia con Svezia, Slovacchia e Inghilterra (girone A) e Portogallo con Serbia, Macedonia e Spagna (girone B). Le prime tre classificate e la migliore seconda accederanno alle semifinali che si disputeranno il 27 giugno, tre giorni prima della finale.