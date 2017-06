Under 21, Germania campione d'Europa: Spagna ko

La Germania Under 21 si è laureata campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia battendo in finale la Spagna per 1-0. Allo stadio MKS di Cracovia, la partita è stata decisa dalla rete di Weiser al 40' del primo tempo, girata di testa su cross di Toljan che beffa Arrizabalaga. Nella ripresa forcing spagnolo ma i tedeschi resistono sino al 94'. Niente da fare per la "Rojita", che in semifinale aveva eliminato l'Italia, e che rimane a quattro titoli fallendo l'aggancio a quota cinque proprio agli azzurri.