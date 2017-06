Under 21, Gagliardini: "Italia, chiedo scusa: errore imperdonabile"

"È difficile trovare le parole giuste, le ho pensate a lungo, probabilmente non esistono, allora ho scelto le più sincere possibili. Chiedo scusa". Roberto Gagliardini pubblica una foto su Instagram che lo ritrae mentre esce dal campo a testa bassa, e col volto coperto dalla maglia, dopo l'espulsione rimediata contro la Spagna nella semifinale dell'Europeo Under 21. A distanza di 24 ore, il centrocampista dell'Inter torna sull'episodio che probabilmente ha condannato l'Italia, insieme all'errore di Donnarumma sul secondo gol di Saul.



"Chiedo scusa, anche se non può bastare a giustificare 2 anni di duro lavoro, di sacrifici da parte di tutti coloro che ci hanno accompagnato in questa esperienza unica. Chiedo scusa per il mio imperdonabile errore, che mi ha costretto a vedere i miei compagni lottare fino all'ultimo secondo in inferiorità numerica, è stato straziante, frustrante. Purtroppo il calcio è anche questo".



"E dopo le scuse, restano i "grazie". Grazie a tutti coloro che hanno reso questo Europeo unico, grazie ai magazzinieri, allo staff medico, grazie al Mister e allo Staff tecnico. Grazie a chi ha tifato per noi. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra, e sono semplicemente orgoglioso di essere italiano".