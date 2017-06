Under 21, Donnarumma: "Del futuro parlerò dopo l'Europeo"

Tweet, post, hashtag, foto, hacker e account chiusi: Gianluigi Donnarumma ha preferito non chiarire nulla. Alla vigilia della semifinale dell'Europeo Under 21 contro la Spagna, il portiere si è presentato in conferenza stampa al fianco del ct Di Biagio, ma non ha voluto parlare né di Milan, né di futuro.

Come succede di solito in Nazionale, il giocatore è stato invitato a non rispondere a domande sulle squadre di club pena una multa molto pesante, ma Gigio, come spiegato a più riprese da Di Biagio, ha voluto esserci per dimostrare a tutti di essere sereno e concentrato solo sulla partita di domani e sull'Europeo.

"Ci tenevo a venire qui a parlare, si è creato un putiferio attorno a me e francamente mi dispiace perché qui conta solo la maglia azzurra. Il mio futuro si deciderà dopo gli impegni della Nazionale - ha esordito Donnarumma prima di dribblare ogni domanda riguardante il suo contratto - Io affronto ogni partita con tranquillità, dando il meglio di me, non c'è gara che io affronti in un modo o nell'altro. Sono tranquillissimo". L'unica "concessione" ai giornalisti sull'argomento social: "Possono essere divertenti e non divertenti, io li uso solo per passare un po' di tempo"

Nonostante il giocatore non si sia sbilanciato, la società rossonera sembra comunque più tranquilla dopo l'ultimo tweet di Raiola, che sostanzialmente conferma quello di Donnarumma su Instagram prima della chiusura del profilo: dopo l'Europeo si tornerà tutti davanti a un tavolo e le chance di un rinnovo (con clausola vicina ai 40-50 milioni di euro?) sono sensibilmente aumentate.

In caso di eliminazione, l'incontro potrebbe avvenire già in settimana. Se invece gli azzurrini andranno in finale, si slitta a settimana prossima. La deadline è il 14 luglio, quando i rossoneri partiranno per la tournée asiatica: Donnarumma è uomo immagine di questo Milan ed entro quel giorno andrà presa una decisione. In un senso o nell'altro.

Di Biagio contro il ct slovacco: "La Uefa dovrebbe squalificarlo"

In conferenza stampa, come detto, anche Gigi Di Biagio, che oltre a parlare della sfida alla Spagna ("I favoriti dovrebbero essere loro. Dovrebber...") è tornato sulle accuse mosse dal ct della Slovacchia nei confronti dell'Italia e della Germania dopo l'ultima gara del girone: "Dicendo quelle cose si è coperto di ridicolo - ha detto Di Biagio - chi si giustifica per un'eliminazione è un perdente. Sinceramente credo che non abbia visto la partita perchè se no non avrebbe detto quelle cose, penso che la Uefa dovrebbe sospenderlo". E, come se non bastasse, Di Biagio aggiunge: "Solo su una cosa sono d'accordo con lui. Il suo Europeo è finito".