Under 21, Di Biagio: "Donnarumma tranquillo, scherza con noi"

C'è una qualificazione alla seconda fase da conquistare, ma nel ritiro della Nazionale Under 21 impegnata all'Europeo di categoria si parla ancora di Gigio Donnarumma, vittima della contestazione del Milan Club Polonia al debutto con la Danimarca. ''Sono rimasto stupito dalla maturità di Donnarumma - spiega Di Biagio -, è un giocatore che trasmette tranquillità, è lui che scherza con noi''.



Mercoledì sera ci sarà poco da scherzare contro la Repubblica Ceca del sampdoriano (e prossimo juventino) Patrik Schick, seconda partita degli Azzurrini all'Europeo di Polonia. E proprio il giocatore della Samp è, secondo Di Biagio, uno dei principali 'pericoli' della formazione ceca. "Lo paragono a Lamela con struttura da attaccante. È un giocatore molto forte". Ma l'Italia dovrà esserlo di più: ''Sarà importantissimo vincere per poi riposare. Ho dei giocatori da valutare che non hanno ancora recuperato. Nelle ultime ore capirò chi ci sarà e chi no. Ci potrebbe essere qualche cambio. Si deve fare meglio dell'ultima gara (quella con la Danimarca, ndr), che comunque abbiamo meritato di vincere. Qualora ci venissero a pressare alti troverebbero comunque un giocatore come Donnarumma che trasmette tranquillità al reparto ed è bravo con i piedi".