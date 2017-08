Under 21, Di Biagio convoca Cutrone

Oltre alla Nazionale di Ventura, riparte anche il lavoro dell'Under 21 di Luigi Di Biagio verso gli Europei del 2019. Sarà proprio l'Italia il Paese ospitante del torneo così gli azzurrini non dovranno fare il percorso di qualificazione e il ct potrà provare con tutta calma nuovi prospetti e preparare la squadra con le amichevoli, a partire da quelle contro Spagna (1 settembre) e Slovenia (4 settembre).



Di Biagio ha diramato la lista dei convocati e tra questi ci sono sette volti nuovi, compreso Patrick Cutrone che dopo il grande avvio di stagione con il Milan trova la prima maglia azzurra. Debutto anche per Adjapong (Sassuolo), Mancini (Atalanta), Felicioli (Verona), Barella (Cagliari) oltre a Orsolini e Vido dell'Atalanta.

I CONVOCATI

Portieri

Emil Audero (Venezia), Lorenzo Montipò (Novara)

Difensori

Claud Adjapong (Sassuolo), Kevin Bonifazi (Torino), Arturo Calabresi (Spezia), Davide Calabria (Milan), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Udinese), Gian Filippo Felicioli (Verona), Filippo Romagna (Cagliari)

Centrocampisti

Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Milan), Rolando Mandragora (Crotone), Alessandro Murgia (Lazio)

Attaccanti

Alberto Cerri (Perugia), Patrick Cutrone (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Andrea Favilli (Ascoli), Riccardo Orsolini (Atalanta), Simone Palombi (Lazio), Vittorio Parigini (Torino), Daniele Verde (Verona), Luca Vido (Atalanta).