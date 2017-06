Under 21, Di Biagio: "Belotti è il migliore attaccante italiano"

Dopo i due gol al Liechtenstein, per Andrea Belotti arriva la benedizione di Luigi Di Biagio: "Per me è da due anni tra i migliori attaccanti italiani, forse il migliore. Ha tutto: è intelligente, fa gol, dà sempre disponibilità. Ed è tutto merito suo".



Così il ct dell'Under 21 alla vigilia dell'ultima amichevole del 2016, quella contro la Danimarca prima di un anno che vedrà gli azzurrini tra i favoriti all'Europeo: "Ma dipende molto anche da chi mi lascia Ventura. Non so se sarebbe il caso di richiamare gente come Donnarumma, Romagnoli, Bernardeschi che ormai sono abituati a giocare con la Nazionale A".



Infine, su possibili nuovi nomi azzurrabili: "Forse Bonazzoli o Dimarco ma questo gruppo è già forte. Certo, se escono nomi come Locatelli (attualmente in Under 19, ndr), allora noi vigiliamo"