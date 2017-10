Una Liga senza il Barcellona? Ecco perché è (quasi) impensabile

È possibile pensare al Barcellona fuori dalla Liga come conseguenza dell'attuale situazione politica catalana? Si possono immaginare i blaugrana dentro una sorta di campionato di Catalunya indipendentista o in un altro campionato, francese o inglese per esempio sulle tracce di Monaco e Swansea?

Cominciamo con il dire che la LFP, la Lega calcio professionistica spagnola, è un'istituzione autonoma e privata, lontana da relazioni che possono derivare da implicazioni politiche. La LFP è guidata da José Tebas, uomo di destra, che ha già fatto intuire che, se il referendum indipendentista catalano dovesse alla fine avere una ragione politica, per il Barcellona ci sarebbe il cartellino rosso: blaugrana espulsi dalla Liga.

In Spagna però intendono il pensiero di Tebas formulato solo per intimidire e reprimere eventuali velleità del Barcellona. Tebas può decidere da solo un atto così autoritario? No, perchè per statuto deve consulatre tutti gli altri club della Liga. Molto difficile pensare che Real Madrid, Atletico Madrid, Siviglia e le altre votino per l'esclusione del Barcellona. Del resto basterebbe immaginare quanto perderebbe in termini economici e di vendita dei diritti tv in Spagna e all'estero la Liga senza il Barcellona. Un dato: Barcellona-Las Palmas è stata trasmessa in 174 paesi.

C'è poi la questione legale: la legge sportiva spagnola dice che alle manifestazioni professionistiche, ordinate secondo statuto, possono partecipare solo società spagnole. Ma in questa legge c'è un'eccezione: per esempio la squadra di basket di Andorra, piccolo Stato autonomo, gioca nella Lega spagnola di pallacanestro. E così è successo anche per la squadra di calcio.

Se la Catalunya dovesse mai ottenere l'indipendenza, il Barcellona avrebbe voce in capitolo tra scegliere se giocare in un eventuale campionato catalano, restare nella Liga o chiedere alla Lega di un altro paese di potervi partecipare. Ma vista l'importanza economica e d'immagine del club blaugrana, con ogni probabilità verrebbero formulate delle leggi sportive ad hoc per far si che il Barça possa continuare a giocare nella Liga.