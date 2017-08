Un weekend lungo di grande calcio su Premium Sport!

A due settimane dall’inizio della Serie A 2017/18, Premium scalda i motori e prepara per i suoi abbonati un weekend di grande calcio internazionale. Tra sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 agosto verranno trasmesse ben 14 partite, tutte in diretta, tra cui l’amichevole di Wembley tra Juventus e Tottenham e Bournemouth-Napoli, con gli azzurri di Sarri che si stanno preparando per il playoff di Champions League contro il Nizza. E ancora, in esclusiva assoluta: le amichevoli di Lazio, Sampdoria e Cagliari, la prima giornata della Ligue 1 di Neymar e Balotelli, l’inizio della Scottish Premiership e le grandi sfide del Campeonato Brasileirao.

Di seguito la programmazione di sabato 5 agosto:

Celtic-Hearts in diretta alle ore 13.30 su Premium Sport 2 HD Telecronaca: Andrea Solaini

PSG-Amiens in diretta alle ore 17.15 su Premium Sport HD Telecronaca: Fabio Fava

Swansea-Sampdoria in diretta alle ore 18.15 su Premium Calcio 1 Telecronaca: Gianluca Prudenti

Tottenham-Juventus in diretta alle ore 18.30 su Premium Sport 2 HD e in differita alle ore 22.00 su Premium Sport HD Telecronaca: Alessandro Iori. Commento tecnico: Andrea Agostinelli

Saint Etienne-Nizza in diretta alle ore 20.00 su Premium Sport HD Telecronaca: Claudio Stefanizzi

Malaga-Lazio in diretta alle ore 20.30 su Premium Sport 2 HD Telecronaca: Luca Gregorio

Di seguito la programmazione di domenica 6 agosto:

Corinthians-Sport Recife in differita alle ore 00.30 (notte tra sabato 5 e domenica 6) su Premium Sport 2 HD Telecronaca: Francesco Letizia. Commento tecnico: Anderson Marques

Motherwell-Rangers in diretta alle ore 14.30 su Premium Sport 2 HD Telecronaca: Alberto Pucci

Lille-Nantes in diretta alle ore 15.00 su Premium Sport HD Telecronaca: Luca Gregorio. Commento tecnico: Giuseppe Incocciati

Angers-Bordeaux in diretta alle ore 17.00 su Premium Sport 2 HD Telecronaca: Alessandro Lettieri

Bournemouth-Napoli in diretta alle ore 20.30 su Premium Calcio 1 HD (OPPV) Telecronaca: Ricky Buscaglia

Marsiglia-Dijon in diretta alle ore 21.00 su Premium Sport HD Telecronaca: Gianluca Prudenti.

Gremio-Atletico Mineiro in diretta alle ore 21.00 su Premium Sport 2 HD Telecronaca: Alex Milone. Commento tecnico: Anderson Marques

Di seguito la programmazione di lunedì 7 agosto:

Fenerbache-Cagliari in diretta alle ore 19.30 su Premium Sport 2 HD Telecronaca: Alessandro Iori

Di seguito la programmazione di martedì 8 agosto:

Real Madrid-Manchester United, finale di Supercoppa europea, in diretta alle 20:45 su Premium Sport HD