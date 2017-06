Un tifoso risponde a Muller: "Voi mettete i calzini bianchi coi sandali..."

Dopo il larghissimo 8-0 su San Marino, la Germania - soprattutto per bocca di Thomas Muller e Karl-Heinz Rummenigge - aveva espresso dubbi sul senso di partite così facili. Un tifoso sanmarinese ha provato a rispondere su Facebook all'attaccante del Bayern Monaco, innescando un moto di solidarietà incredibile sui social.



Alan Gasperoni (ex capo ufficio stampa di San Marino) ha provato a riassumere in dieci punti il suo pensiero: "Il calcio non è di vostra proprietà, noi con i diritti tv di una partita così costruiamo un campetto per i nostri ragazzi. Questo match è servito per ricordare che è uno sport di sogni, è servito a far lavorare i giornalisti tedeschi allo stadio ma anche a far esordire il tuo compagno Gnabry". Poi, sarcasticamente: "Noi saremmo scarsi ma non ci hai neanche segnato contro. E poi non accettiamo lezioni da chi indossa i calzini bianchi sotto i sandali..."