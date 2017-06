Un gol e due assist: Tevez dà spettacolo al debutto nella Chinese Super League

Esordio da favola per Carlos Tevez nella Chinese Super League. L'Apache è infatti stato subito decisivo nel rotondo 4-0 rifilato dallo Shanghai Shenhua allo Jiangsu Suning, in una sorta di Juventus-Inter in salsa cinese considerati il passato dell'attaccante e l'attuale proprietà nerazzurra.



Tevez è andato a segno su calcio di rigore e ha poi fornito due assist ai compagni riscattandosi così dopo l'amaro debutto nei playoff della Champions League asiatica con la sconfitta per 2-0 contro il Brisbane Roar e la conseguente eliminazione. L'ex punta del Boca Juniors cancella in questo modo i dubbi relativi allo stipendio garantitogli dal club cinese: non va dimenticato che l'argentino percepisce un ingaggio annuale di 40 milioni di euro...