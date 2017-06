Ufficiale: Terry lascia il Chelsea a fine stagione dopo 22 anni

John Terry dice addio al Chelsea dopo 22 anni. Il club inglese ha comunicato sul proprio profilo Twitter che il capitano lascerà i Blues a fine stagione. Termina così una grande avventura per il difensore che con i londinesi ha disputato 713 partite (terzo nella classifica di tutti i tempi del Chelsea) di cui 578 da capitano (è record) segnando 66 gol. Numerose anche le vittorie: 1 Champions, 4 Premier League, 1 Europa League, 5 Coppe d'Inghilterra e 3 Coppe di Lega.



"Non potrò mai ringraziare abbastanza dal profondo del cuore allenatori, compagni di squadra, personale del club e tifosi che mi hanno dato sostegno nel corso di questi anni. Non dimenticherò mai questo incredibile viaggio. Con il club ho un rapporto fantastico, ma ho pensato fosse il momento giusto per me di lasciare. Sento di avere ancora molto da offrire in campo, ma capisco che le chance qui al Chelsea saranno limitate per me" ha detto Terry. Dal canto suo il Chelsea ha espresso enorme gratitudine nei confronti del giocatore augurandogli il meglio per il futuro.

John Terry and Chelsea Football Club today jointly announce our captain will leave the club at the end of the season https://t.co/zQZe6zPLGC — Chelsea FC (@ChelseaFC) 17 aprile 2017