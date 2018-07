Ufficiale, De Laurentiis ha acquistato il Bari

Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari. A dare l'annuncio è stato Antonio Decaro, sindaco della città, che indicherà alla Figc per l'assegnazione del titolo sportivo la Ssc Bari del patron del Napoli: "Ho scelto lui perché ha mostrato passione e competenza. Ha preso un impegno serio. Vuole creare un polo del Sud Italia. Con lui ci ho litigato dal primo giorno, ma se si litiga con uno così, significa che è un po' matto ma vero e spontaneo".



Sembrava che fosse Lotito il candidato principale ad acquisire club, invece Adl ha superato il collega della Lazio, nonché Ferrero e Preziosi, oltre ad altre cordate minori, come quella rappresentata dall'imprenditore tarantino Blasi (in totale erano 11 le offerte).



Il Bari ripartirà dalla Serie D e la città è entusiasta di accogliere un presidente come De Laurentiis che, per quanto contestatissimo a Napoli, in 10 anni ha portato il club dalla C (dopo il fallimento) alla Champions.