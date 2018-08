Uerdingen, scartato Mathias Pogba: era in sovrappeso

Mentre Paul Pogba vive un momento d'oro (Mondiale vinto con la Francia, gol al debutto stagionale con il Manchester United e il Barcellona che lo cerca), al resto della famiglia non va molto bene. Il fratello Florentin è senza squadra dopo che a maggio si era svincolato dal Gençlerbirligi a causa dell'aggressione da parte dei compagni, il terzo fratello Mathias ha visto naufragare una possibilità in Germania.



Dopo aver fatto un provino con l'Uerdingen, terza divisione tedesca, Mathias Pogba è stato infatti scartato dall'allenatore Kramer che ha spiegato: "Come è arrivato se n’è andato. Mathias non è in forma e non poteva aiutare la squadra". In pratica, si è presentato in ritiro in sovrappeso. Pogba, rimasto senza squadra nella scorsa stagione dopo un anno allo Sparta Rotterdam, dovrà faticare non poco a rientrare nel mondo del calcio.