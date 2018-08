Uefa, non solo Champions ed Europa League: terza coppa dal 2021

Grande rivoluzione in vista per l'Uefa in vista del prossimo triennio di competizioni per club (2021-2024): secondo la Bild è allo studio una terza coppa che andrà ad affiancare Champions League ed Europa League ponendosi sotto di esse per importanza. Se la Champions continuerà ad essere a 32 squadre, l'Europa League scenderà da 48 a 32: ai sedici club esclusi ne verranno aggiunti altri sedici (da Federazioni più indietro nel ranking) per arrivare alla terza competizione da 32 squadre.



In questo modo l'Europa League sarà più competitiva ed appetibile sia per i club che per le televisioni mentre la terza coppa - che non ha ancora un nome - garantirà l'accesso a squadre oggi escluse senza allargare l'Europa League a 64 squadre come era stato ipotizzato sinora.



È dal 2000 che il calcio europeo conta solo due coppe, dal 1960 al 1999 (ultima vincitrice la Lazio) si era giocata la Coppa delle Coppe a cui accedevano le vincitrici delle coppe nazionali delle singole leghe.