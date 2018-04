Uefa, no alla Var: "A Ceferin non conviene"

Confusione? Forse soltanto un pretesto. Quasi un mese fa Ceferin, presidente dell'Uefa, annunciò che nella prossima edizione della Champions non verrà introdotta la Var, utilizzata già da alcune federazioni e in procinto di diffondersi in tutti i campionati nazionali europei. Stando a quanto rivelato dal numero uno della massima istituzione calcistica continentale, il no alla tecnologia era dovuto a una semplice motivazione: "Bisogna spiegare meglio come usarla".



Secondo il Corriere della Sera, però, in realtà si nasconde altro dietro la bocciatura temporanea della Var, che pure, a giudicare dal rigore fischiato all'Arsenal in Europa League e tanti altri errori (come quelli di Rocchi in Real-Psg nell'andata degli ottavi di Champions o il clamoroso penalty negato a Douglas Costa contro il Tottenham), potrebbe essere utile.



Ceferin, di fatto, è stato eletto con 42 voti dalle piccole e medie federazioni, cioè quella che, in caso di introduzione della Var, sarebbero costrette ad attrezzare i propri stadi per consentire l'introduzione della Var: parliamo dei club di piccoli paesi, come Liechtenstein, Andorra, San Marino, che giocano i turni preliminari. Ecco perché a Ceferin, almeno per il momento non conviene accelerare.