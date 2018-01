Uefa, nasce il Fair Play Finanziario 2

Con il triennio 2015-18 che sta giungendo al termine, l'Uefa è al lavoro per il cosiddetto Fair Play Finanziario 2. I risultati delle ultime tre stagioni hanno soddisfatto Nyon che però sta studiando nuove regole per favorire il riequilibrio tra entrate e uscite dei club: non una rivoluzione ma importanti ritocchi, come riporta Repubblica.



Nel triennio 2018-21 sarà obbligatorio pubblicare il proprio bilancio sul web con apposito rapporto dei revisori dei conti: maggiore trasparenza, dunque. Un altro obbligo sarà quello di rendere note le commissioni agli agenti e armonizzare la redazione dei bilanci a livello europeo e nazionale, evitando disparità nella contabilizzazione di diritti tv e mercato (oggi contabilizzati su base pluriennale e non stagionale da tanti club).



In questo modo l'eventuale sbilancio eccessivo in una sessione di mercato potrà essere monitorato con più parametri di giudizio, potranno essere anticipati controlli e richiesti alle società budget annuali. Tutto questo a partire dalla prossima stagione, le norme dovrebbero diventare regole verso maggio: il settlement agreement del Milan rientrerà quindi ancora nella "vecchia" regolamentazione del FPF.