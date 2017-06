Uefa, Michele Uva eletto nel comitato esecutivo con 46 voti

Ci sarà anche un po' di Italia nel nuovo comitato esecutivo della Uefa, che resterà in carica per quattro anni. Michele Uva, direttore generale della Figc, è stato infatti eletto tra gli otto componenti del rinnovato governo Uefa ricevendo 46 voti (il terzo più votato, battuto Boniek, anche lui eletto, per un solo voto). "Entrare nell'Esecutivo - ha sottolineato Uva - è allo stesso tempo il suggello di un percorso di grande responsabilità e un punto di inizio avvincente. Voglio ringraziare il presidente Tavecchio per aver avuto la lungimiranza e l'intuizione di tracciare la nuova linea di indirizzo nella politica della Uefa e della Fifa e il Consiglio Federale, che ha deciso e sostenuto la mia candidatura. Questa elezione dimostra che l'Europa crede nell'Italia come paese calcistico e come driver per lo sviluppo di questo sport".

Gli altri sette eletti sono Karl-Erik Nilsson (Svezia - 50 voti), John Delaney (Irlanda - 48 voti), Zbigniew Boniek (Polonia - 45 voti), Reinhard Grindel (Germania - 44 voti), David Gill (Inghilterra - 40 voti), Michael van Praag (Olanda - 36 voti) e Servet Yardimci (Turchia - 34 voti).

Con l'elezione di Uva, il calcio italiano fa passi da gigante a livello internazionale. Il merito va riconosciuto a Carlo Tavecchio, che ha ottimi rapporti sia con la Uefa sia con la Fifa e che sta conquistando per i nostri dirigenti posizioni sempre più importanti e prestigiose.

Nel nuovo Esecutivo la nostra componente è preponderante: c’è Andrea Agnelli, uno dei due membri Eca da settembre con diritto di voto, e c’è Evelina Christillin, eletta nel consiglio Fifa lo scorso 14 settembre in quota donne e appena nominata vice presidente della Commissione Fifa 'Football Stakeholders. Inoltre Pierluigi Collina è stato chiamato da Gianni Infantino alla guida della commissione arbitri della Fifa.

L’Italia è stato il "grande elettore" di Ceferin ed è ora al centro dei nuovi equilibri che si stanno creando.

TAVECCHIO: "GRANDE RISULTATO ITALIANO"

"L'elezione di Uva - il commento da Helsinki del presidente della Figc, Carlo Tavecchio - rappresenta un grande risultato per l'Italia, sia nei numeri, sia nella qualità dei rapporti che sono stati creati. E' la conferma di come la nostra politica, unita alla candidatura di dirigenti capaci, abbia posto la Figc al centro del cambiamento nelle organizzazioni calcistiche internazionali.