Uefa, la VAR a partire dalla Supercoppa 2019

L'Uefa prevede di iniziare a utilizzare la VAR per la prima volta in occasione della Supercoppa del prossimo anno. Il match si giocherà a Istanbul il 14 agosto 2019 tra la vincente della Champions League e la vincente dell'Europa League. "Per la Champions è troppo presto, e non possiamo dire quando la adotteremo", le parole all'Ap del presidente Uefa, Aleksander Ceferin. Smentite le indiscrezioni del Times circolate nei giorni scorsi. L'Uefa potrebbe quindi utilizzare il sistema tecnologico di supporto alla terna arbitrale solo a partire dalla prossima stagione di Champions League e Europa League, la 2019/20.