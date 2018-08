Uefa, il gol più bello del 2017/18 è la rovescia di Ronaldo

Non c'erano molti dubbi ma la comunicazione ufficiale della Uefa ha tolto ogni dubbio: il gol più bello della scorsa stagione, la 2017/18, è quello segnato da Cristiano Ronaldo in rovesciata in Juventus-Real Madrid di Champions League. Una rete pazzesca - già premiata come la migliore della scorsa Champions - seguita dall'applauso dello Stadium che è stato poi decisivo nel far scegliere al portoghese di lasciare i blancos e passare proprio alla Juve (che si è complimentata su Twitter con l'attaccante).



Dietro CR7 il gol di Payet in Marsiglia-Lipsia (ritorno dei quarti di finale di Europa League) e quello di Eva Navarro (Germania-Spagna, finale degli Europei femminili Under 17).

E' suo il gol più bello della stagione 2017/18!



Bravo, @Cristiano 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/frCJAnPcWW — La UEFA (@UEFAcom_it) 28 agosto 2018