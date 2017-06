Uefa e Conmebol studiano il ritorno della coppa Intercontinentale

Porto-Once Caldas del 2004: alzi la mano chi se la ricorda. Quella è stata l'ultima partita di Coppa Intercontinentale (vinsero i portoghesi 8-7 ai rigori) della storia ma Uefa e Conmebol stanno cercando il modo di riportare nel calcio la supersfida giocata dal 1960 al 1979 con gare di andata e ritorno e dal 1980 in gara unica sul campo neutro di Tokyo.



Il presidente della federcalcio del Sudamerica, Alejandro Dominguez, ha infatti confermato di voler organizzare tre sfide: quella tra squadre vincitrici di Champions League e Copa Libertadores più due novità, quella tra vincitrici di Europa League e Sudamericana e quella tra nazionali vincitrici di Europei e Coppa America.



Il progetto, però, non sarebbe visto di buon occhio dalla Fifa che ormai punta sul Mondiale per Club e anzi sta studiando il modo di allargarlo negli anni dispari senza Mondiali ed Europei. Se passasse il progetto Uefa-Conmebol, si sarebbero giocate Real Madrid-Atletico Nacional, Siviglia-Chapecoense e Portogallo-Cile. L'Italia è il Paese europeo con più vittorie di Intercontinentali (3 Milan, 2 Inter e Juventus) mentre il Sudamerica domina la classifica complessiva (22 trionfi contro i 21 europei).