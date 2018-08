Uefa, dimissioni di Collina: gli succede Rosetti

L'Uefa perde Pierluigi Collina ma punta ancora su una figura italiana: Roberto Rosetti sarà il nuovo presidente della commissione degli arbitri europei. La comunicazione ufficiale parla di dimissioni "per motivi personali" da parte di Collina, in carica dal 2010 dopo il ritiro da fischietto nel 2005, e che era anche stato criticato da Agnelli dopo Real Madrid-Juventus.



"Ringrazio Collina per ciò che ha fatto, Rosetti scelta natura per la sua successione" ha detto il presidente Uefa Ceferin mentre l'ormai ex numero uno dei fischietti europei ha ricordato come sia stato "un privilegio fare questo lavoro per 8 anni, sono orgoglioso dei risultati ottenuti. Ringrazio la Uefa e tutti gli arbitri". Rosetti, che viene dalla recente esperienza come responsabile VAR ai Mondiali 2018, invece ha commentato "Un grande onore, non vedo l'ora di questa sfida".