Uefa, Ceferin nuovo presidente. Platini: "Nessun risentimento"

Lo sloveno Aleksander Ceferin è stato eletto presidente dell'Uefa. Come previsto il candidato per il quale ha lavorato anche la federcalcio italiana ha vinto con 42 voti, 13 allo sfidante olandese Van Praag.

Ceferin succede a Michel Platini (squalificato per 4 anni dopo l'inchiesta sulla consulenza da due milioni di franchi svizzeri pagatagli dalla Fifa di Blatter). Proprio l'ex capo dello sport europeo ha scelto queste parole per il discorso di addio: "'La mia coscienza è tranquilla, certo di non aver commesso il più piccolo errore e che continuo la battaglia giudiziaria. Voglio ringraziare tutti coloro che, in questa sala hanno avuto il coraggio e la lealtà di sostenermi nel corso di questi ultimi mesi. Voglio chiarire che non ho alcun risentimento verso chi non mi ha sostenuto. Non è grave, la cosa più importante è il calcio. Io amo il calcio".

Christillin nominata dal congresso

Evelina Christillin è stata nominata dal congresso dell'Uefa. Era la sola candidata ed è la seconda donna nella storia nominata in quel ruolo. L'Italia non aveva un rappresentante in quel consiglio dal 2002. "Ringrazio la Figc - le sue prime parole - per aver avuto l'idea di candidarmi e per la forza con cui mi ha sostenuto, sono emozionata e onorata di rappresentare la Uefa all'interno del massimo organismo calcistico internazionale. Da oggi mi metto a disposizione di tutte le Federazioni e sono felice di essere al servizio del mondo del calcio per la sua crescita ed il suo sviluppo".