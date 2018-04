Uefa, Ceferin: "Collina non si tocca, per il Var è presto"

L'Uefa scende in campo in difesa di Pierluigi Collina. Dopo la bufera scatenata dalle dichiarazioni di Andrea Agnelli e di Giorgio Chiellini nel post partita di Real Madrid-Juventus, il presidente del massimo organismo europeo del calcio, Aleksander Ceferin, risponde al presidente bianconero partendo dall'argpmento Var: "La Champions è come una Ferrari o una Porsche - ha detto in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' - non puoi guidarla subito, servono allenamenti, test offline. E tutti devono capire come funziona. È presto per il Var. Realisticamente, nella stagione 2019-2020 potremmo averlo in Champions e all'Europeo".

Poi si scende sul terreno delle polemiche scatenatesi dopo la sfida del Barnabeu: "In Real Madrid-Juventus cosa sarebbe cambiato? Niente. C'è chi l'ha vista venti volte quell'azione, io cinquanta, ma per metà è ancora rigore e per l'altra metà no. In Manchester City-Liverpool, invece, sul gol annullato poteva essere utile. Buffon? Quello che ha detto non è giusto, non doveva. Però, dal punto di vista di chi ha giocato, capisco la frustrazione e la delusione di chi perde una partita su un rigore al 93'. Senti di aver perso l'occasione".

Ve n'è anche per Andrea Agnelli, che se l'è presa con il designatore arbitrale: "Intanto Collina non ha colpe. È come l'allenatore che sceglie la squadra: seleziona i migliori per vincere, poi possono succedere cose controverse: ma lui che colpa ne ha? E poi non mi sembra sia assolutamente il caso di cambiare designatore, i cicli non sono un problema: Collina mi piace, ha dato tanto all'UEFA, non interferisco mai, decide lui con la sua grande professionalità. È vanitoso? No comment. Ma ha il mio totale supporto. Ho parlato subito con Andrea (Agnelli, ndr) - aggiunge Ceferin - e so che ha agito comunque da gentiluomo qual è: non ha insultato nessuno né è stato aggressivo. Anche il delegato ha confermato. Aveva la stessa frustrazione di Buffon e, sebbene presidente, non poteva nascondere le proprie emozioni".

Infine una battuta sull'utilizzo della Var ai prossimi Mondiali: "Ho qualche timore, avremo arbitri che non hanno mai diretto con la Var. Spero non succedano scandali o problemi. Ma è un torneo unico, è più facile, come è più facile il campionato con tutti arbitri italiani o tedeschi. Anche la Premier League ha posticipato. E la Champions è diversa".