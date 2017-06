Uefa, arriva la quarta sostituzione nei supplementari

Il cambio tra Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, settimo minuto del secondo tempo supplementare di Real Madrid-Kashima Antlers (finale della scorsa edizione del Mondiale per Club), è stato storico per il calcio: Zidane infatti, sostituì il quarto giocatore blancos sfruttando la norma introdotta poco tempo prima dalla Fifa.



Ora la Uefa si adegua e vuole testare la stessa innovazione nei prossimi campionati europei under 21 ma anche agli Europei femminili oltre agli Europei under 19 (sia uomini che donne): qualsiasi allenatore potrà effettuare un quarto cambio ma solo a partire dai tempi supplementari.



Nell'ambito della riunione tenutasi a Cardiff, l'Uefa ha preso anche altre decisioni a partire dalla conferma della sequenza ABBA dei calci di rigore. Inoltre saranno introdotti cartellini gialli e rossi per gli allenatori e lo staff nell'area tecnica.