Udinese-Svizzera, lite per Behrami: "Ridatecelo indietro"

Nuova lite tra un club e una nazionale: l'Udinese ha inviato alla Federcalcio svizzera una comunicazione formale chiedendo il rientro immediato di Valon Behrami. Il club friulano, infatti, sostiene che la convocazione del centrocampista per le partite della nazionale sia stata formalizzata il 27 ottobre, in ritardo di cinque giorni rispetto alle tempistiche obbligatorie previste dalla normativa Fifa che ponevano come termine ultimo quello del 22 ottobre per i calciatori impegnati in campionati stranieri.



La richiesta di rientro immediato è stata resa nota con un comunicato ufficiale. "L'Udinese Calcio - si legge - ricorda inoltre di aver già comunicato all'ASF (la federcalcio svizzera, n.d.r.) in data 3 novembre che il giocatore risulta attualmente infortunato, non in condizione di disputare le partite della propria nazionale e impegnato nel percorso terapeutico determinato dallo staff medico della società. L'interruzione del percorso riabilitativo prestabilito inciderà negativamente sulle condizioni di salute del giocatore. Se l'ASF non rilasciasse il giocatore o decidesse di impiegarlo nelle partite in programma nonostante quanto sopra evidenziato, si riserva il diritto di procedere di fronte a tutti gli organi competenti di giustizia civile e sportiva nei confronti dei rappresentanti dell'AFS per violazione dei regolamenti FIFA e per qualsiasi eventuale danno alla salute del giocatore".



La Svizzera, come l'Italia, è impegnata nel playoff mondiale: giovedì 9 e domenica 12 affronterà l'Irlanda del Nord dopo aver concluso al secondo posto il proprio girone vincendo tutte le partite e perdendo solo all'ultima giornata contro il Portogallo. Behrami ha risposto alla convocazione nonostante il risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra che gli aveva impedito di prendere parte alla trasferta dell'Udinese a Roma per la partita contro la Lazio, poi rinviata per pioggia. Già nella sosta precedente c'erano stati problemi tra l'Udinese e la Svizzera, con il club che si era imposto sulla federazione elvetica perché anche un mese fa Behrami era stato vittima di un infortunio e Delneri aveva preteso di averlo a disposizione per consentirgli di riposare a curarsi.