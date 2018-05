Turchia, il fratello di Pogba aggredito dai suoi compagni

#SüperLig : Pogba malmené par ses coéquipiers !



Visiblement blessé, Florentin Pogba est sorti du terrain en boitant, sans rien demander à personne. Si son entraîneur lui a juste tapé sur l'épaule, ses coéquipiers, eux, l'ont violemment pris à partie.pic.twitter.com/qFppKnQVya — Mordu 2 Foot (@Mordu2Foot) 7 maggio 2018

Episodio ai limiti dell'incredibile in Turchia con protagonista Stephan Florentin Pogba, fratello del più noto centrocampista del Manchester United. Nei minuti finali della sfida contro l'Atalyaspor, con la sua squadra sotto per 1-0, il difensore centrale del Gençlerbirligi si è diretto zoppicando verso bordocampo e ha abbandonato il terreno di gioco nonostante il suo allenatore avesse già effettuato le tre sostituzioni.

In un primo tempo il tecnico ha cercato di fermarlo chiedendogli di restare in campo, ma Pogba si è tolto la maglia ed è uscito, scatenando la rabbia dei suoi compagni in campo e in panchina, che lo hanno aggredito facendo nascere una piccola rissa terminata con Pogba scortato negli spogliatoi da alcuni componenti dello staff del Genclerbirligi. Terminata però solo momentaneamente, perché secondo l’agenzia di stampa turca Dogan, dopo la partita il fratello di Paul sarebbe stato aggredito anche nello spogliatoio e questo avrebbe costretto le forze dell'ordine a intervenire per metterlo in salvo.