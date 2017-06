Turchia, bufera Arda Turan: ha aggredito un giornalista

È bufera in Turchia sulla stella della nazionale e del Barcellona, Arda Turan, che avrebbe aggredito verbalmente e minacciato un giornalista sul volo che ieri stava trasportando la nazionale turca a Trieste dalla Macedonia, dove aveva appena giocato una amichevole (finita sul risultato di 0-0, ndr).

Secondo la ricostruzione apparsa sui media locali, testimoniata da diversi reporter presenti sull'aereo, il calciatore ha ripetutamente insultato e provocato il giornalista del quotidiano Milliyet, Bilal Mese, che la scorsa estate aveva riportato alcune presunte tensioni tra un gruppo di giocatori e la federazione sui bonus offerti alla squadra per la partecipazione all'Europeo in Francia.

“Chi ti ha lasciato viaggiare su questo aereo? Al diavolo la gente che ti ha lasciato viaggiare con noi. Sei stato insieme a noi durante Euro 2016? Non so chi ti abbia dato l’ordine di scrivere certe cose” avrebbe urlato l'attaccante del Barcellona, che secondo 'Fanatik' avrebbe anche messo le mani al collo dell'uomo. Arda Turan sarebbe stato poi fermato da due compagni di squadra, Burak Yilmaz e Caner Erkin.

Il calciatore ha poi commentato l'episodio con un lungo post sul proprio profilo Instagram. "Ho agito bene ieri sera? Non lo so. Forse non bene, ma almeno con un comportamento onesto, onorevole e rispettato", ha scritto Turan, pubblicando una sua foto con la maglia del Galatasaray.

"Lo dissi nell’intervista concessa dopo Euro 2016, non dimentico quello che mi dissero - continua il post di Arda Turan - E mesi dopo incontro uno di questi in aereo. Chi sono? Sono soliti mentire, calunniare e accusare per ferire il nostro orgoglio. Sono solo 3-5 persone, però sono soliti farlo. Non scrivo questo per difendermi, voglio solo informare la gente perché qualcuno si è permesso di scrivere calunnie sul nostro conto ed anche sulla mia famiglia

Il caso sta suscitando forti polemiche sui media e sui social network in Turchia, con critiche giunte anche dal mondo politico.