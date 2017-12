Trofeo D'Aguanno 2017, a trionfare è l'USSI Lombardia

Nel consueto appuntamento annuale con il torneo in memoria dell'ex giornalista di Mediaset Alberto D'Aguanno, quest'anno a vincere è stata la squadra della Lombardia, che al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, si è aggiudicata con merito la nona edizione del Campionato Italiano di Calcio USSI battendo le sfidanti di USSI Puglia (2^ classificata) e USSI Umbria (3^ classificata).

Il primo match della giornata è stato il più equilibrato del triangolare, con Umbria e Puglia che, sotto una pioggia battente, hanno chiuso i 40 minuti di gioco sull’1-1: vantaggio su rigore dei pugliesi, il pareggio degli umbri è arrivato a pochi minuti dal termine. La sfida si è quindi decisa ai calci di rigore, dove la Puglia ha avuto la meglio per 5-3 grazie alla scarsa mira dei tiratori umbri, che ne hanno messi fuori 2 su 5.

La seconda partita ha visto di nuovo impegnata l’Umbria, che poteva contare sui top player Luca Lacrimini e Mauro Basilico, ma nulla ha potuto contro la Lombardia, che da subito ha messo le cose in chiaro trascinata dall’esperienza dei suoi big: a centrocampo la sapiente regia di Dario Marcolin, in difesa Roberto Maltagliati. Il risultato non lascia spazio a repliche, il gruppo GLGS, andato in gol con Taglieri, Corona e Di Gioia, ha chiuso la pratica con un netto 3-0.

Nell’ultima sfida, quella decisiva, il gruppo lombardo è tornato in campo per sfidare la Puglia, che sognava il colpaccio affidandosi all’esperienza di Gennaro Del Vecchio e Marcello Sansonetti. La superiorità tecnica di USSI Lombardia però è apparsa da subito troppo evidente e dopo pochi minuti Corona ha firmato il vantaggio con una precisa punizione dal limite. 2-0 e 3-0 sono arrivati poi in rapida successione grazie a Di Noi e Mastroianni, che dopo il tentativo di reazione dei pugliesi, che hanno accorciato le distanze grazie a Siciliani, chiude definitivamente i conti segnando la doppietta personale.

Al termine delle partite la cerimonia di premiazione che ha visto il Presidente USSI Luigi Ferrajolo consegnare il trofeo come miglior calciatore del torneo al numero 15 di USSI Lombardia, Federico Corona, autore di un gol su punizione e diverse giocate da applausi. Poi la consegna dei trofeo alla terza classificata USSI Umbria al tecnico degli umbri Luca Pisinicca, il trofeo per la seconda classificata USSI Puglia al Presidente Antonio Guido e la coppa dei vincitori alzata dal capitano del GLGS Riccardo Mancini circondato dai compagni di squadra festanti.

LE SQUADRE

USSI LOMBARDIA: Andrea Torelli, Emanuele Tramacere, Tommaso Turci, Dario Marcolin, Roberto Maltagliati, Alexi Guffanti, Roberto Marchesi, Angelo Taglieri, Dario Mastroianni, Riccardo Mancini, Federico Corona, Paolo Croce, Alessandro Di Gioia, Fulvio D’Eri, Mario Giunta, Dario Di Noi. All. Orfeo Zanforlin. Team Manager: Giulio Mola.

USSI PUGLIA: Flavio Insalata, Gianluca Sasso, Raffaele Pappadà, Gennaro Del Vecchio, Centrone Alfonso, Benigno Oronzo, Dellino Onofrio, Delle Foglie Antonio, Mario Vecchio, Marcello Sansonetti, Daniele Leuzzi, Cataldo Losito, Antonino Palumbo, Gino Martina, Cristian Siciliani. All. Diego Marzulli. Presidente: Antonio Guido.

USSI UMBRIA: Nicola Agostini, Mauro Basilico, Federico Barontini, Lorenzo Billi, Daniele Brizi, Luca Comodi, Andrea Checcarelli, Gian Matteo Crocchioni, Giuliani De Matteis, Ubaldo Gini, Luca Lacrimini, Giacomo Marinelli Andreolli, Michele Nucci, Marco Bertolini, Ivano Porfiri, Carlo Sampogna, William Stacchiotti, Simone Zaccagni. All. Luca Pisinicca. Team Manager: Giacomo Marinelli.