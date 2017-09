Trofeo Bernabeu, nel 2018 sarà Real Madrid-Milan

Dopo avere affrontato lo Stade Reims l'anno scorso e la Fiorentina, che stasera (diretta su Canale 5) sarà in campo a Madrid, nel 2018 il Real ha scelto il Milan come sfidante per il Trofeo Santiago Bernabeu. Lo riferisce l'edizione online di As.



Il club 'merengue' vuole proseguire il proprio cammino a ritroso, rivivendo le prime finali che gli regalarono le prime tre Coppe dei Campioni delle cinque conquistate di seguito in altrettante edizioni disputate. Era il Real di Puskas, Gento e Di Stefano. La squadra degli invincibili, che dominava il mondo alla fine degli anni '50.



Nel 1956, i 'blancos' superarono nella finale del neonato trofeo europeo proprio la squadra francese dello Stade Reims, nel 1957 la Fiorentina campione d'Italia in carica e nel 1958 il Milan, a Bruxelles, per 3-2, dopo che i rossoneri erano stati in vantaggio due volte. Nel 2019, in occasione del 40.mo anniversario del Trofeo Santiago Bernabeu, si dovrebbe tornare alla formula originaria, con la disputa di un quadrangolare.