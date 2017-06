Triplo Ronaldo: il Real Madrid è campione del mondo. Kashima Antlers ko ai supplementari

Il Real Madrid ha vinto il Mondiale per club battendo 4-2 i Kashima Antlers dopo i tempi supplementari (1-2 al 45', 2-2 al 90') nella finale disputata a Yokohama, in Giappone. Protagonista della sfida, Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta.



Il fuoriclasse e fresco Pallone d'Oro ha segnato su rigore al 60' la rete del pareggio del Real e nel primo supplementare, all'8' e al 14', ha chiuso la partita in favore dei madrileni, al quinto successo nel trofeo tra Coppa Intercontinentale e Mondiale per club (superato il Milan in questa speciale classifica).



LA PARTITA

Il match si mette subito in discesa per i blancos: al 9' Benzema sblocca il risultato riprendendo una corta respinta del portiere su tiro dalla distanza di Modric. Il vantaggio spegne però i fuochi spagnoli, convinti di aver aver fatto il più e di poter controllare l'avversario, che è di altro avviso. Con fiato, gambe e anche tecnica, il Kashima decide di non arrendersi e trrova il pareggio al 44' con Shibasaki. L'attaccante si ripete all'inizio della ripresa, lasciando di stucco il pubblico di casa. Zidane non agita più di tanto, fidandosi nei suoi, e al 15' Ronaldo trasforma il rigore del 2-2. Nei successivi 30', il Real non dà segni di risveglio, neanche con l'ingresso di Isco per Lucas, e anzi nel finale rischia la clamorosa capitolazione. Ronaldo a questo punto sale in cattedra e mettere la parola fine, segnando all'8' e al 14' del primo supplementare su lanci-fotocopia di Benzema e Kroos. Zidane lo richiama quindi in panchina per Morata, facendogli tributare i meritati onori dal pubblico, prima di lasciarsi andare ai festeggiamenti.



CRISTIANO RONALDO: "E' STATO UN ANNO DA SOGNO"

Prima la Champions, poi l'Europeo, quindi il Pallone d'Oro, infine il Mondiale per club: "è stato un anno da sogno", scandisce Cristiano Ronaldo, Mvp del torneo. "Abbiamo sofferto molto, ma per vincere devi soffrire, e abbiamo chiuso l'anno nel migliore dei modi - le sue parole al fine match - Impressionante, non mi aspettavo di finire l'anno così bene, con tre gol, vincendo la finale e aiutando il Real. Sono molto felice".

Il quattro volte Pallone d'Oro ha anche risposto alle critiche di quanti parlano del suo scarso stato di forma: "Ci si aspetta sempre di più da me, ma quando non do di più è perché non posso. Le statistiche non mentono. Posso solo dire che è stata una stagione spettacolare sia per il Real che per la nazionale. Alle critiche sono abituato, io continuo a fare il mio lavoro, cercare di vincere titoli e segnare gol".



"E' stata una settimana di grande gioia, con il Pallone d'Oro e la Coppa del Mondo, un sogno, un anno perfetto. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra perchè senza di loro Cristiano non avrebbe vinto il trofeo individuale. Insomma, un anno indimenticabile a livello collettivo e individuale. Abbiamo vinto la Champions, la Supercoppa, l'Europeo, ora il Mundialito e pochi giorni fa, il Pallone d'Oro: tra tutti questi trofei la scelta sarebbe difficile ma dovendo farlo dico l'Europeo perchè ha un sapore più speciale, dato che era la prima volta".