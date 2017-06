Trezeguet: "Juve, ti devo tutto. Ma quel rigore nel 2003..."

David Trezeguet a 360 gradi. L'ex centravanti della Juve, ora talent di Premium Sport, si racconta a Nove - Storie di Bomber. Ecco i passaggi principali della sua grande storia.



“La prima esperienza al Platense è stata negativa, perché quando vai in una squadra devi stare dentro a un ordine calcistico, non è come giocare con gli amici. Devi ascoltare il mister e gli altri, mentre io giocavo per divertirmi. Dopo il primo provino decisi di non andare più, poi tornai e a 15 anni sono arrivato in prima squadra, esperienza che mi ha aiutato molto, prima di arrivare al Monaco. Lì ho stretto una forte e bellissima amicizia con Henry. Avevamo la stessa età, mi portava agli allenamenti, andavo a casa sua: è stato un grande aiuto per me”.



"Al Mondiale del 1998 ho segnato il mio primo gol in un Mondiale nella seconda sfida, contro l’Arabia Saudita. Poi ai quarti contro l’Italia, siamo andati ai rigori. Io non pensavo allo stadio pieno, al fatto che avessi 19 anni, sono andato a tirare ed è andata bene. E’ stato un momento fantastico, abbiamo vinto e i nostri compagni hanno capito che potevano contare anche su noi giovani. La mia carriera è stata un po’ un controsenso perché ho vinto il trofeo più importante a 20 anni e poi non era facile ripartire mentalmente”



"Nel 2000 arrivai alla Juve. Ancelotti faceva le sue scelte ma non mi sono mai demoralizzato. La stagione 2001-2002 è stata la più bella per me , per diversi motivi. A inizio anno Lippi mi disse che se avessi fatto più di 30 gol avrei dovuto fargli un regalo, altrimenti me l’avrebbe fatto lui: alla fine dell’anno avevo fatto 35 gol complessivi. E’ stata una stagione bellissima, abbiamo vinto lo scudetto all’ultima giornata in quel famoso 5 maggio.E io sono riuscito a vincere la classifica dei marcatori e per me quella è stata una sensazione unica".



"Calciopoli? Ogni giocatore doveva scegliere il suo destino, se restare o andare via. E restare voleva dire ritrovarsi a disputare un campionato di Serie B con 16 punti di penalizzazione. In quel momento sentii di dover dare qualcosa alla Juve, alla quale dovevo molto. La Champions è un trofeo che mi manca e forse è quello che ho sofferto di più. Ho avuto una possibilità nel 2003 contro il Milan, quando abbiamo perso ai rigori, uno sbagliato da me. Quando giochi pensi sempre che ci sarà una rivincita, invece purtroppo non c’è stata. Non aver vinto la Champions è l’unico rammarico che ho della mia carriera. Il rigore sbagliato nella finale del Mondiale del 2006? È stato diverso rispetto a quello del 2003 in Champions perché in quel momento non giocavo. Non l’ho mai vissuta in maniera negativa ma in modo molto professionale. Perdere fa parte dello sport".