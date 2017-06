Trapani, il ritorno di Cosmi: "Mai pensato di andarmene"

"Adesso parliamo di calcio, perché alla gente di Trapani interessa solo questo". Serse Cosmi è tornato a Trapani dopo una delle settimane più difficili della sua carriera con la sua auto che è stata date alle fiamme davanti a casa del tecnico dei siciliani, che però non vuole toccare l'argomento: "Questa è una conferenza stampa che ha come unico tema il calcio - ha detto - il calcio rimane l’unico motivo per cui io sono qui oggi a rispondere alle vostre domande… sul calcio". "Vi prego, in riferimento a quanto accaduto, di cercare di capire la mia situazione - ha continuato il tecnico - Non azzardatevi a fare allusioni che voi non capite: fate lavorare chi ha il dovere e il diritto di farlo".

Impossibile però non tornare sull'episodio dell'auto: "Se ho ritrovato la serenità? Qui si parte da concetti umani. Sia io che la società siamo stati abbastanza chiari - ha spiegato l'allenatore perugino -. Io avevo il dovere di capire lo stato d’animo della mia famiglia. Volevo guardare negli occhi i miei figli: ho sentito parlare di fuga, quando di fuga non si trattava. La mia serenità sarà definitiva quando non mi verranno fatte più domande in relazione a quel discorso. Farla finita? Mai. In questi due giorni lontano dalla squadra non ho mai pensato di farla finita col Trapani. Qualcuno ha scritto che era stato un colpo di scena il mio ritorno a Trapani: io credo che sia stato un 'colpo di scemo', perché qualche giornalista non ha capito proprio la situazione. I giocatori mi hanno mostrato sempre vicinanza con parole ricche di significato: allenare dei giocatori è importante, allenare degli uomini è diverso e ti fa raggiungere risultati ben diversi. Io ho sofferto per Trapani, la gente, la città: gli episodi cementano il rapporto tra me e l’ambiente. Io a Trapani ci rimango fino a quando non ci sarà una scelta tecnica diversa. Per il resto, sono contento di vivere qui", ha concluso Cosmi.

Domani il Trapani torna in campo a Latina per cercare la prima vittoria di un campionato iniziato malissimo rispetto alle aspettative: "Se c’è una cosa che non mi preoccupa è la classifica - ha detto Cosmi - Bisogna affidarsi sempre meno agli umori, ma a una continuità di risultati".