Tragedia sfiorata in Argentina: agente spara su un calciatore

Una nuova vicenda di violenza negli stadi in Argentina, a pagarne le conseguenze questa volta è un calciatore.

Il protagonista di questo episodio è il 26enne Franco Quiroz, il centrocampista è rimasto coinvolto in uno scontro duerante Almagro-Atletico Paranà, match di Serie B del campionato argentino.



Ad un quarto d'ora dal termine, la gara s'infiamma dopo il gol della squadra ospite che quindi apre ai tafferugli sugli spalti: lo stadio "Tres de Febrero" diventa così teatro di violenza, la polizia interviene utilizzando gas urticanti e sparando proiettili a salve. Interviene anche il giovane calciatore che, avvicinatosi alla tribuna, dal campo ha cercato di placare gli animi dei tifosi.



Quiroz, in quel momento, viene colpito alla testa da un proiettile esploso accidentalmente da un agente: "Mi sono avvicinato su esortazione di un agente, convinto che mi avrebbero ascoltato. In quel momento la polizia stava già sparando e ho provato a calmare gli ultrà, ma ho sentito una nuova raffica di spari dopo essermi girato per tornare in campo e, subito dopo, sono crollato a terra. Fortunatamente la pallottola non ha perforato il cranio ed è stato possibile estrarla. Mi avesse colpito un po’ più in basso, avrei perso l’occhio. Mi sento miracolato".



Il bilancio degli scontri si è fermato a sei feriti, tre invece gli ultrà tratti in arresto.