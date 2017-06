Tragedia Chapecoense, l'Atletico Nacional: "La coppa sia loro"

A poche ore dalla tragedia area che ha sconvolto il calcio brasiliano e non solo, arriva un'iniziativa lodevole dalla squadra che avrebbe dovuto affrontare la Chapecoense nella finale di Copa Sudamericana di mercoledì. I colombiani dell'Atletico Nacional avrebbero infatti chiesto alla Conmebol di assegnare la coppa alla squadra brasiliana: una decisione informalmente confermata e avvallata dalla dirigenza e dall'intera rosa della squadra.

Dopo essersi laureato campione della Libertadores, in questa stagione l'Atletico Nacional puntava ad una clamorosa doppietta e a mettere in bacheca entrambe le coppe (come successo al River Plate nel 2015). Di fronte alla tragedia, però, record, trofei e titoli sportivi passano ovviamente in secondo piano: ecco quindi il nobile gesto del club colombiano: una coppa alla memoria della "Favola Chape".