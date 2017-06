Tragedia Chapecoense, il ricordo dell'ex Romulo: "Conoscevo molti di loro"

Vamos orar e pedir a Deus que conforte e console o coração dos familiares dos nossos amigos que partiram!!! #VamosOrar #ForçaChape pic.twitter.com/zsT1s2FTDo — Romulo Caldeira (@romulocaldeira2) 29 novembre 2016

Il mondo piange le vittime causate da quelle che passerà alla storia come la tragedia della Chapecoense. Un dramma che ha coinvolto moltissimi personaggi del mondo sport: uno dei messaggi più sentiti è senz'altro quello di Romulo, centrocampista dell'Hellas Verona che ha militato nel club brasiliano: "Il mio procuratore ha sentito il papà di Winck - suo ex compagno in Italia - che ci ha riferito che Claudio sta bene ma è molto triste e scosso per i suoi compagni e i familiari delle vittime. Nenem, Nivaldo e Winck li conosco bene e si sono salvati perché non convocati. Io ho giocato nella Chapecoense nel 2009, conoscevo tanti di quelli che erano a bordo dell’aereo, non solo calciatori, ma anche alcuni tra dirigenti e giornalisti. Una tragedia tremenda, ricordo molto bene quando ho giocato lì e con molti di quei ragazzi abbiamo conquistato la finale del campionato Catarinense (della regione Santa Catarina, ndr)".



Il calciatore brasiliano non è riuscito ad avere altri contatti: "Non ho sentito nessuno della società anche perché il 99% era a bordo dell’aereo. Prego per i familiari delle vittime. La Chapecoense gioca in Serie A brasialiana e mi ricorda il Verona, anche se più piccola per storia e blasone, sono organizzati e hanno una tifoseria fantastica, sempre molto presente. È entrata nella storia del calcio brasiliano perché avevano appena conquistato una finale molto ambita nonostante non fosse tra le società brasiliane più importanti. Mi sono trovato davvero molto bene. Oggi è un giorno triste", le sue parole a HellasVerona.it.