Tragedia Chapecoense, il ministro boliviano: "É omicidio"

Mentre continuano le indagini sul disastro aereo che ha colpito la Chapecoense, dalla Bolivia arriva un'accusa pesante: "Non è stato un caso, questo è omicidio". Il ministro boliviano della Difesa, Reymi Ferreira, non usa mezzi termini: "Se il pilota avesse rispettato quanto previsto dalla normativa o se avesse dato l'allarme per tempo, questa tragedia poteva essere evitata". L'ipotesi più accreditata, infatti, rimane ancora quella della mancanza di carburante, avvalorata da una comunicazione radio del pilota dell'aereo pochi minuti prima dello schianto che ha provocato 71 morti.



Intanto la Chapecoense prova ad andare avanti ed ha presentato il nuovo allenatore, Vagner Mancini: "Faremo una squadra forte, questo club è diventato una famiglia e abbiamo tifosi in tutto il mondo".