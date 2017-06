Tragedia Chapecoense, anche l'Argentina viaggiò su quel volo

Il mondo del calcio si è svegliato sotto shock per la tragedia che ha coinvolto la squadra brasiliana del Chapecoense, che volava verso Medellin per disputare l'andata della Copa sudamericana.

Mano a mano che le notizie venivano fuori, si è appreso che l'aereo su cui viaggiavano le 81 persone (72 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio) è lo stesso che usano abitualmente molte squadre sudamericane tra cui, solo poche settimane fa, anche l'Argentina di Leo Messi, che ha volato su quel velivolo per raggiungere il Brasile in occasione della recente sconfitta per 3-0 contro i verdeoro nella gara di qualificazione a Russia 2018.

Un'altra formazione che ha informato di aver viaggiato di recente sullo stesso aereo è l'Atletico Nacional, avversario del Chapecoense nella finale di Copa sudamericana. Il presidente del club, Juan Carlos de la Cuesta, ha infatti confermato che la sua squadra l'ha usato in "diverse occasioni".