Trabzonspor, Kucka segna da centrocampo contro il Galatasaray

Il giorno dopo il pazzesco gol di Zlatan Ibrahimovic al debutto in MLS, Juraj Kucka ha tentato di imitare lo svedese andando anche oltre contando la distanza dalla porta. L'ex centrocampista del Milan, oggi in Turchia al Trabzonspor, al 92' ha battuto velocemente una punizione poco dopo la linea di centrocampo sorprendendo Muslera (ex Lazio): niente da fare per il portiere del Galatasaray che comunque alla fine ha vinto 2-1.