Touré, maxi-donazione per i parenti delle vittime di Manchester

Lunedì sera da incubo per la città di Manchester, dove un terrorista ha fatto esplodere un ordigno durante un concerto di Ariana Grande provocando 22 morti (tra cui bambini) e almeno 120 feriti. La strage alla Manchester Arena non ha lasciato indifferente Yaya Touré e il procuratore, che hanno deciso di donare 50.000 sterline a testa (circa 120.000 euro totali) a favore dei parenti delle vittime.



L'agente del centrocampista del City ha commentato così: "Yaya e io vogliamo aiutare questa gente, ne abbiamo parlato e abbiamo deciso di fare questa donazione: non ci interessa se andrà a vittime nate a Manchester o di altre città. Chi, come noi, ha la fortuna di lavorare nel calcio può farlo grazie alla generosità dei fan e questa è una chance per dare una mano".









