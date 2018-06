Touré attacca Guardiola: "Finge di non avere problemi con gli africani"

Yaya Touré ha trovato meno spazio dall'arrivo di Pep Guardiola al Manchester City: 31 presenze nel 2016-17, appena 17 nella stagione appena finita e che ha portato al divorzio tra club di cui era capitano e centrocampista ivoriano. Il rapporto tra giocatore ed allenatore non è mai stato idilliaco ma le parole di Touré a France Football sono pesanti: "Sono arrivato a chiedermi se il suo comportamento verso me non fosse a causa del colore della mia pelle, so che di non essere l'unico ad essermi posto questa domanda. Ad esempio qualche giocatore del Barcellona si è chiesto lo stesso. Forse noi africani non siamo trattati da alcuni allo stesso modo degli altri".



Il 35enne, 102 presenze con la Costa d'Avorio, continua dopo aver definito "brutale" l'esclusione di Bony dal City: "Guardiola finge di non avere problemi con i giocatori di colore, è troppo intelligente per farsi intrappolare e non lo ammetterà mai. Ma il giorno in cui allenerà una squadra nella quale ci sono cinque africani non naturalizzati gli manderò una torta...".



Touré ricorda anche la peggiore umiliazione subita in questa staigone: "Ero il vice-capitano e, davanti a tutti, dice: 'Non ti vedo motivato. Se non vuoi restare, vai dai proprietari per sistemare la situazione' denotando così una mancanza di rispetto assoluta. Ho l'impressone che Pep, il quale non ha né riconoscenza né rispetto, abbia fatto di tutto per rovinare la mia ultima stagione". E ancora: "Era come fosse geloso di me, mi vedeva come un rivale. E ora voglio distruggere il suo mito".