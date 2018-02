Totti show alla tv russa: "Spalletti? Buona fortuna..."

"Spalletti? Gli auguro buona fortuna per la sua prima stagione all’Inter". Francesco Totti sceglie la via della diplomazia e si limita ad una battuta per parlare del proprio rapporto, di certo non idilliaco, con l'ex tecnico della Roma, considerato da molti uno dei "responsabili" dell'addio al calcio dell'ex capitano giallorosso, che ospite di una trasmissione sulla tv russa ha dichiarato: "Quando finisci la tua carriera, sei sempre distrutto dalle emozioni, è difficile. Venticinque anni con la stessa maglia: il giorno dell’addio è stato difficile, ma sono contento per quello che ho fatto in questi anni".

Totti, che si trova a Mosca per partecipare al "Giubileo delle Leggende" insieme all'ex compagno Candela, prima dichiara di non sentirsi "una star" ("Mi sento uguale a tutti gli altri. Sul campo, ho sempre cercato di giocare in un modo che fosse interessante sia per i tifosi, sia per me. Sono un giocatore di Roma, della mia città"), ma poi dà spettacolo mettendosi a palleggiare e tentando di segnare un gol con indosso i Valenki (tradizionale tipo di stivale russo) e mandando in visibilio il pubblico, che più volte gli canta “Un capitano, c’è solo un capitano”.

Tra gag e battute ("Una cena romantica con mia moglie è più piacevole di un gol alla Lazio...") l'ex capitano giallorosso ha parlato anche dell'emozione vissuta vincendo il Mondiale del 2006: "Vincerlo è il sogno di ogni giocatore. È il premio più importante che un giocatore possa vincere. E fortunatamente sono riuscito a vincerlo".