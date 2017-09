Totti show a Tbilisi: la World XI batte la squadra di Kaladze 6-5

Un grande spettacolo. E' quello andato in scena nell'amichevole organizzata a Tbilisi dalla federazione georigiana e dall'ex Milan Kaladze, in qualità di candidato sindaco, per raccogliere fondi destinati alla ricostruzione della foresta di Borjomi, parzialmente distrutta la scorsa estate da un incendio. Il match, intitolato The World Football Stars for Georgia e trasmesso in esclusiva da Premium Sport, ha visto prevalere alla fine la World XI con il punteggio di 6-5 sulla squadra dell'ex difensore rossonero.



Ad illuminare la partita tanti fuoriclasse a cominciare da Francesco Totti. L'attuale dirigente della Roma ha realizzato un grande gol di destro e deliziato il pubblico presente (oltre 40.000 spettatori) con numeri da appalusi. Lo stesso si può dire per Andrij Shevchenko, Rivaldo e Luca Toni. Da sottolineare anche diverse parate importanti da parte di Sebastian Frey, vecchia conoscenza del nostro campionato.



Impossibile però non citare le altre stelle presenti: Zanetti, Boban, Crespo, Dida, Cafù, Cordoba, Candela, Salgado, Simic, Ba e gli italiani Maldini, Abbiati, Rossi, Costacurta, Tassotti, Oddo, Fvalli, Annoni, Vierchowod, Albertini, Ambrosini, Dino Baggio, Di Biagio, Di Livio, Carbone e Delvecchio. Per una sera dunque una parte del calcio degli anni '90 e '2000 si è riunito e come allora non sono mancate le grandi emozioni.