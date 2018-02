Totti, rimpianto per Salah? "È uno dei migliori al mondo"

Francesco Totti in lode di Mohamed Salah, ceduto dalla Roma al Liverpool per 42 milioni più bonus la scorsa estate. Dal dirigente ed ex capitano giallorosso arrivano giudizi a dir poco lunsinghieri nei confronti dell'attaccante egiziano al portale del club inglese: "Per il livello con cui sta giocando al momento, penso che Salah sia uno dei calciatori migliori al mondo e può ancora fare meglio. Lo conosco bene, è un caro amico e vuole continuamente migliorarsi come giocatore".



"Lui fa tutte le cose per il verso giusto - aggiunge Totti - si allena duramente, lavora duro, ascolta gli allenatori: ecco il motivo per cui è così bravo al momento". Al Mirror l'ex fuoriclasse ha ulteriomente elogiato il 25enne, autore di 30 gol in 36 partite fin qui con i Reds: "È uno di quei giocatori che possono fare la differenza nelle partite importanti. Ecco perché il Liverpool non puà essere escluso dalla vittoria finale della Champions League. Ci sono molte squadre competitive, ma quando hai in rosa un calciatore del genere inizia a credere che tutto sia possibile".



Queste dichiarazioni farebbero pensare a un rimpianto per la cessione (dettata da ragioni di bilancio) della punta ma nelle ultime partite è salito in cattedra Under e i tifosi della Lupa si augurano che possa prendere definitivamente il posto dello stesso Salah.