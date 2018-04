Totti, favore a Monchi: "Daje San Fernando!"

Francesco Totti non ha mai tradito la sua Roma in tutta la carriera da giocatore eppure, da dirigente, ha voluto mandare un messaggio a un club di terza divisione spagnola, il San Fernando. Niente di strano, c'è lo zampino di Monchi: il ds giallorosso è ambasciatore della società che milita nella Segunda Division B - Gruppo 4 e, in vista della partita di domani, ha chiesto un favore a Totti che ha risposto con entusiasmo: "Forza Club Deportivo. Domani tenemos que ganar (domani dobbiamo vincere, ndr), daje San Fernando! Un abbraccio".

📺 ¡Buenos días!



🌍 ¡Nuestro embajador universal @leonsfdo continúa azulinizando a personalidades del mundo del fútbol!



🇮🇹 ¡'Il Capitano' @Totti ya es un azulino más!



¡Daje, San Fernando! #8Finales pic.twitter.com/kipli8yShX — San Fernando CD (@SanFernando_CD) 23 marzo 2018