Tottenham, Ugo Ehiogu morto per un attacco cardiaco

It is with immense sadness that we announce the passing of Ugo Ehiogu, our Under-23 coach. pic.twitter.com/sSU0yqVfyk — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 21 aprile 2017

Un improvviso lutto sconvolge il Tottenham e il mondo del calcio intero: Ugo Ehiogu, ex giocatore e allenatore della formazione Under 23 degli Spurs, si è spento all'età di 44 anni a causa di un attacco cardiaco accusato giovedì mentre si trovava nel centro di allenamento del club inglese.

Nonostante l'immediato trasporto in ospedale, come spiega il Tottenham in una nota ufficiale, Ehiogu è morto poche ore dopo. Il club di Londra si stringe alla famiglia di Ehiogu e in particolare alla moglie Gemma, ringraziando il personale medico per l'assistenza ricevuta e chiedendo il rispetto della privacy.

Prima di intraprendere la carriera di allenatore, Eghiou aveva giocato come difensore tra le altre nelle file dell'Aston Villa con cui ha vinto due volte la Coppa di Lega, conquistata successivamente anche con il Middlesbrough, dove si era trasferito nel 2000. Ritiratosi dal calcio giocato nel 2009, l'ex difensore aveva anche fatto quattro presenze con la nazionale inglese.