Tottenham, Pochettino vieta lo stadio alla moglie

Il ruolino recente del Tottenham in casa parla chiaro: in Premier League ha vinto le ultime cinque partite, l'ultima per 3-2 contro l'Everton. Il merito lo svela direttamente Mauricio Pochettino: "Nelle ultime settimane, mia moglie Katrina non è venuta a vederci al White Hart Lane. Così le ho detto: 'rimani pure a casa, perché così continuiamo a vincere!". Insomma, la scaramanzia del manager spagnolo non risparmia neppure la consorte.



Pochettino ha poi spiegato come la moglie sia molto attaccata al suo lavoro: "Dopo il successo sull'Everton mi ha rimproverato per l'eccessiva esultanza, scrivendomi sul telefono un messaggio. 'Ma che ti succede, sei pazzo?". Inoltre, Katrina sembra interessata anche alla parte tattica del Tottenham: "Dopo le partite commenta le mie scelte tecniche, di formazione e dei cambi". Forse è per questo che preferisce non averla vicina allo stadio...