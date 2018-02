Tottenham, Pochettino: "Sarri uno dei migliori tecnici del mondo. Fantastico il gioco del Napoli"

Mauricio Pochettino esalta il Napoli. Intervenendo a Radio Crc il tecnico del Tottenham non risparmia complimenti per la capolista della Serie A e il suo tecnico: "Non ho nulla da consigliare ad un allenatore come Sarri che è uno dei migliori al mondo. Il Napoli può vincere lo scudetto e gioca un calcio fantastico, il più bello da vedere in Europa. Io quando posso cerco di guardare le gare degli azzurri (come aveva rivelato tempo fa anche Guardiola ndr)".



La guida degli Spurs si sofferma anche sulla sfida di Champions League con la Juventus (il ritorno degli ottavi, dopo il 2-2 dello Stadium, è in programma a Wembley mercoledì 7 marzo): "I bianconeri sono una grande squadra con grandi giocatori e per noi è stato un orgoglio dominare a Torino. La qualificazione è molto aperta. Il risultato dell’andata è ottimo, ma non ci sono favoriti".