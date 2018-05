Tottenham, Pochettino rinnova fino al 2023

Niente da fare per il Chelsea. I Blues avevamo messo da tempo nel mirino Mauricio Pochettino ma il Tottenham ha annunciato oggi il rinnovo del contratto del tecnico argentino fino al 2023 (confermato anche lo staff composto da Jesus Perez, Miguel D'Agostino e Toni Jimenez). L'allenatore ha commentato così il prolungamento: "Sono onorato di aver firmato per un lasso di tempo così lungo, mentre ci avviciniamo a uno dei periodi più significativi nella storia del club: guiderò la squadra nel nuovo stadio. Questa è una società speciale, lavoreremo al massimo per arrivare al successo che il Tottenham merita".

We are delighted to announce that Mauricio Pochettino has signed a new five-year contract with the Club, which runs until 2023.



First Team Coaching staff Jesús Pérez, Miguel D’Agostino & Toni Jimenez have also agreed new contracts.



