Tottenham, Pochettino: "Real Madrid? Tutti abbiamo dei sogni"

Mauricio Pochettino lascia la porta aperta al Real Madrid: "Non si sa mai cosa può succedere domani. La vita ti mette davanti a situazioni inaspettate". Alla presentazione del proprio libro "Un mondo nuovo", a Londra, il tecnico argentino del Tottenham non si trincera dietro il contratto oltretutto appena rinnovato che lo lega gli Spurs fino al 2023 e resta il favorito per prendere il posto di Zidane.



"Il Real Madrid ha vinto quattro Champions in 5 anni, tre consecutive. È una rosa di grandi giocatori, una delle migliori squadre della storia. L'addio di Zidane? Sta succedendo tutto molto velocemente, ha fatto un grande lavoro al Real Madrid e da allenatore capisco cosa passa nella sua testa, il sentirsi solo".



"Sono molto contento della mia attuale squadra, mi godo il momento giorno dopo giorno, sono felice, ma non si sa mai cosa può accadere. Vivo alla giornata perché quello che succederà domani non si sa. Sono emozionato per il progetto del mio club, mi concentro nel presente. Quello che succederà, si vedrà". Il Times ha fatto sapere che non ci sono clausole per liberarsi dal Tottenham e, secondo alcuni media inglesi, il club chiederebbe 45 milioni di euro per lasciarlo andare.



"Il Real Madrid ha una struttura impensabile per altri club e tutta la aspettativa che si crea quando un nome viene accostato a questa squadra è enorme, ma io la prendo con naturalezza. Sono dentro un progetto spettacolare, ho rinnovato per cinque anni da poco, sono contento qui, poi il calcio crea circostanze che non ti aspetti. Tutti abbiamo sogni, ma ho firmato dieci gorni fa e sono contento a Londra. Bisogna essere coraggiosi per accettare una rosa come quella del Real? Io penso il contrario".